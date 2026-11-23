La pasión por el Atletismo volvió a apoderarse de las avenidas de la capital chiapaneca y de los caminos que conducen a uno de los municipios más emblemáticos del estado. La mañana de este domingo, el Medio Maratón Internacional Chiapas 2026 reunió a miles de corredores en una jornada que convirtió el esfuerzo, la disciplina y la convivencia en los grandes protagonistas de una fiesta deportiva que comenzó con las primeras luces del día y concluyó en el corazón de Chiapa de Corzo.

Fueron dos mil 500 corredores con folio oficial los que se dieron cita para formar parte de esta competencia, a los que se sumaron mil atletas más que decidieron vivir la experiencia de manera recreativa. En total, tres mil 500 participantes le dieron vida a una convocatoria que volvió a demostrar el arraigo del Atletismo entre la población chiapaneca y el interés que despiertan las carreras de ruta entre corredores de distintas edades y niveles de preparación.

Inicio

Desde antes de las seis de la mañana, el ambiente comenzó a tomar forma en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Los atletas llegaron con sus respectivas indumentarias, números de competencia y la concentración propia de quienes se preparan para enfrentar una exigente prueba de resistencia. Algunos buscaban mejorar sus marcas personales; otros, conquistar los primeros lugares de sus respectivas categorías, mientras que un importante contingente se presentó con el único objetivo de disfrutar el recorrido y completar una experiencia que combina deporte, turismo y convivencia.

En punto de las 6:00 de la mañana se dio la salida de los corredores de la distancia estelar de 21 kilómetros. Con el entusiasmo a flor de piel y el sonido de la multitud acompañando los primeros pasos, el contingente comenzó a avanzar por las principales vialidades de Tuxtla Gutiérrez, dando forma a una de las estampas más representativas de esta competencia.

Conforme avanzaron los kilómetros, los atletas tomaron dirección hacia Chiapa de Corzo, en una ruta que permitió a los participantes apreciar paisajes llamativos y disfrutar de un entorno que hizo de la prueba algo más que una competencia de velocidad. La combinación de escenarios urbanos y naturales ofreció una experiencia especial para quienes enfrentaron la distancia completa, al tiempo que puso en valor la riqueza visual de esta zona de Chiapas.

El escenario de la meta también permitió que familiares, acompañantes y aficionados se sumaran al ambiente de celebración. El parque central recibió a los participantes de las distintas distancias y se convirtió en un punto de encuentro para quienes hicieron del deporte el motivo principal de su domingo.

Kenia impuso calidad en los 21km

La categoría Libre de los 21 kilómetros ofreció una intensa competencia, con atletas que marcaron el ritmo desde los primeros tramos y que sostuvieron un paso de alto nivel hasta la línea de meta. En la rama femenil, la keniana Leah Jebiwot Kigen se llevó los máximos honores al detener el cronómetro en 1:17:39, resultado que le permitió encabezar la clasificación de una prueba que reunió a destacadas exponentes del Atletismo.

El segundo puesto correspondió a Juana Ramírez Hernández, quien cruzó la meta con un tiempo de 1:18:24, mientras que la chiapaneca Yanet Escobar López se quedó con el tercer lugar al registrar 1:20:49. La cuarta posición fue para Mariana Alexandra Herrera Gómez, quien completó la distancia en 1:21:22.

En la rama varonil, el keniano Eliud Kipkorir Kosgei se adjudicó el primer lugar con un registro de 1:03:53, imponiendo condiciones en una prueba que exigió un ritmo constante y una gran capacidad para sostener el esfuerzo durante los 21 kilómetros.

Su compatriota Zephania Kipchirchir ocupó la segunda posición con 1:07:01, mientras que el mexicano Hermenegildo Hernández Ruiz completó el podio al finalizar en 1:07:24. Javier Hernández Arellanez se ubicó en el cuarto puesto con un tiempo de 1:07:51.

Completaron la fiesta

El Medio Maratón Internacional Chiapas 2026 también abrió sus puertas a quienes decidieron enfrentar distancias más cortas. Las competencias de cinco y diez kilómetros permitieron que un mayor número de participantes se sumara a la jornada, ampliando las posibilidades de disfrutar del Atletismo de acuerdo con la preparación y los objetivos de cada corredor.

A diferencia de la prueba estelar, las categorías de cinco y diez kilómetros tuvieron como punto de salida el parque Central de Chiapa de Corzo, el mismo escenario que recibió a los participantes de todas las distancias en la línea de meta.

En los diez kilómetros femeniles, Leidy Montserrat Rincón Gordillo se llevó la primera posición con un tiempo de 38:33 minutos. Erika Yarely Aguilar González terminó en el segundo lugar con 39:22, mientras que Aurora del Rosario González López completó el podio con 39:56.

En la rama varonil, Brayan Vázquez Pérez se quedó con el triunfo al registrar 31:35 minutos, seguido muy de cerca por Rey Martín Guízar Aguilar, quien detuvo el cronómetro en 31:37. La tercera posición correspondió a Alberto Marmolejo Cruz, con un tiempo de 32:49.

Los de 5 km

La prueba de cinco kilómetros también entregó momentos de gran intensidad, con atletas que aprovecharon la menor distancia para desarrollar un ritmo elevado y disputar cada posición desde los primeros metros.

En la rama femenil, Ingris Magaly Santos Barrios conquistó el primer lugar con un tiempo de 19:42 minutos. Nataly Selinne Toala Ruiz se ubicó en la segunda posición al registrar 20:18, mientras que Eliyadet López Vázquez completó el podio con 21:46.

La categoría varonil tuvo como ganador a Javier Alonso de la Cruz Ángel, quien completó el recorrido en 15:26 minutos. Jonathan Rafael Flores Sánchez se quedó con el segundo puesto al detener el cronómetro en 15:48, mientras que Darinel de Jesús Domínguez Jiménez ocupó el tercer lugar con 16:24.

Récord intacto

Uno de los aspectos que añadió un atractivo especial a la competencia fue el incentivo destinado a los atletas que lograran establecer una nueva marca en esta edición del Medio Maratón. Sin embargo, el récord de la competencia permaneció intacto y continúa perteneciendo al keniano Eliud Kipkorir Kosgei, quien lo restableció al hacer un tiempo de 1:03:53, mientras que el récord femenil sigue en poder de María de Jesús Acuña, con 1:17:02.

La referencia de ambos registros mantuvo presente el reto que representa mejorar las marcas históricas de la prueba. Cada nueva edición ofrece a los participantes la posibilidad de escribir su nombre en la historia de la competencia, pero también recuerda la exigencia que implica superar los tiempos que se mantienen como referencia.

En esta ocasión, Kosgei volvió a demostrar su calidad al conquistar la rama varonil con 1:03:53, un registro que lo colocó como el ganador de la jornada. No obstante, el incentivo especial por récord no tuvo un nuevo destinatario, pues la marca oficial de la competencia no fue superada.

En la rama femenil, Leah Jebiwot Kigen se quedó con el primer lugar al registrar 1:17:39, pero tampoco logró desplazar el récord de María de Jesús Acuña, que permanece como la mejor marca de la prueba con 1:17:02.

De esta manera, los registros históricos continuarán como el objetivo a perseguir para quienes se preparen para futuras ediciones, en una competencia que combina el reto deportivo con la posibilidad de establecer nuevas marcas.

Premiación

Al concluir las competencias y definirse las posiciones de las distintas categorías, los ganadores recibieron la premiación correspondiente, integrada por incentivos económicos y premios en especie.

El reconocimiento a los primeros lugares representó el cierre de una jornada en la que los atletas encontraron una recompensa a su esfuerzo, preparación y compromiso con la disciplina. Para quienes subieron al podio, la premiación fue el complemento de una mañana en la que debieron superar una exigente prueba para colocarse entre los mejores.

La entrega de premios también dio paso a la celebración de los resultados y al reconocimiento de los atletas que destacaron en cada distancia, desde los 21 kilómetros hasta las pruebas de cinco y diez kilómetros.

La presencia de corredores internacionales, nacionales y locales enriqueció una competencia que volvió a ofrecer un escenario para la convivencia deportiva y el reconocimiento al esfuerzo de quienes se prepararon para ser parte de la carrera.