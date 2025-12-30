ChiapasBoys con el brazo en alto

La interminable guerra de facciones en el Centro Deportivo Roma escribió un episodio más de alto voltaje, dejando todo listo para el esperado duelo cabellera contra cabellera entre sus líderes, Capitán Furia y Mexicano, dos gladiadores que ya no se soportan y que han llevado su rivalidad a límites personales dentro y fuera del cuadrilátero. En esta ocasión, los ChiapasBoys lograron salir con el brazo en lo alto, aunque el desenlace volvió a estar rodeado de polémica.

Las acciones comenzaron con un dominio claro de los Ultraviolentos, quienes se adueñaron de la primera caída haciendo uso constante de sillas y llevando la lucha hasta el graderío. La estrategia fue tan vistosa como controversial, combinando castigos en equipo y movimientos espectaculares que, lejos de agradar, provocaron el abucheo constante de una afición que no dejó de manifestar su rechazo ante las artimañas empleadas.

Salen del cuadrilátero

Para la segunda caída, la historia cambió radicalmente. Los ChiapasBoys reaccionaron con la misma intensidad, utilizando los objetos permitidos por el entorno y apostando por el espectáculo aéreo. Los vuelos hacia fuera del cuadrilátero levantaron a la gente de sus asientos y fue ahí donde Mexicano tomó el control del combate al castigar con un poderoso sentón a Capitán Furia, quien ya no pudo reincorporarse antes del conteo de tres, igualando la contienda.

La tercera y definitiva caída se convirtió en un auténtico caos. La lucha abandonó el encordado para trasladarse hasta la zona de oficinas del Deportivo y, posteriormente, regresar al graderío, obligando al público a dividir su atención en distintos puntos del inmueble. La locura se desató cuando Murcy Jr. ejecutó un espectacular mortal hacia atrás sobre sus rivales, encendiendo el clímax de la batalla.

Emocionante cierre

En la recta final, los líderes volvieron a quedar frente a frente. Capitán Furia intentó sacar ventaja con una patada ilegal, pero terminó golpeando accidentalmente al réferi, dejándolo fuera de combate. La confusión fue aprovechada por Mexicano, quien fingió un fault para que se decretara la victoria a favor de su esquina, burlándose de su oponente y recordando que en la función pasada ya le había ganado bajo circunstancias similares.

Al finalizar la contienda, ambas facciones tomaron el micrófono para hacer oficial lo inevitable. Capitán Furia y Mexicano pactaron el duelo cabellera contra cabellera para el próximo 11 de enero, en la primera función del 2026, que se celebrará en el Centro Deportivo Roma bajo la promoción de Jiménez y Maxillus, prometiendo un capítulo definitivo en esta intensa rivalidad.