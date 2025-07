“Chicharito” pide perdón por declaraciones

El delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara Javier “Chicharito” Hernández ofreció disculpas públicas por sus recientes declaraciones, en las que promueve estereotipos de género. A través de un comunicado, el futbolista prometió que “aprovechará la oportunidad para cambiar”.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir”, escribió en su cuenta de Instagram.

Agregó que “como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”.

Finalizó señalando: “Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino”.

El mensaje publicado la mañana del jueves en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram llegó después de múltiples pronunciamientos en su contra en redes sociales, así como la postura ajena a sus ideas por parte de su club y de la marca patrocinadora Puma.