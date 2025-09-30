Chifut aplaca a los Huracanes con goleada

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) aplacó la furia de los Huracanes de Arriaga, rival al que le endosó una contundente goleada de 4-1, en el colofón de la fecha 4 de la Liga TDP.

Cientos de espectadores volvieron a reunirse en el Estadio Flor de Sospó para alentar al cuadro capitalino, que llegaba al duelo con ánimos de revancha tras haber sido goleado por Lechuzas (0-5), tras un arranque prometedor de campaña en el que sumaron par de victorias sobre Dragones de Oaxaca (1-0) y Pijijiapan FC (3-0).

Sorpresivamente, Huracanes se adelantó en el marcador apenas a los 12 minutos con anotación de Antonio de Jesús Fuentes, en un auténtico golazo en el que el jugador condujo la pelota, eludió a un par de rivales y desde fuera del área mandó un zapatazo que dejó viendo visiones al portero.

Pero el gusto les duró poco, ya que Bryan Arturo Álvarez Ruiz marcó el 1-1 para los de casa al minuto 19, en una acción por izquierda de Gael García, quien le puso un centro medido al corazón del área para el remate a gol.

Lluvia de goles

Para el segundo tiempo Chifut fue un auténtico vendaval y le dio la vuelta al marcador a los dos minutos de la reanudación (47’), cuando Pablo Agustín Gómez se fue al frente a presionar y provocó una falla garrafal de la defensa al despejar, robando el balón y definiendo con toque por arriba del portero.

Chifut prácticamente sentenció el partido a los 71 minutos, cuando Ángel Gael García capitalizó otro craso error en la salida de la defensa, recuperando el balón en el área chica y burlando al portero para anotar el 3 a 1.

Y ya cuando el árbitro estaba a punto de pitar el final (94’), Diego Mauricio Sánchez Rivera puso la cereza en el pastel, en un tiro de esquina cobrado por la derecha, en el que la pelota no fue correctamente despejada y atento estuvo el jugador de Chifut para conectar el balón al fondo y poner el 4-1 definitivo.

De esta forma, Chifut suma ya 9 puntos y se coloca en la parte alta del Grupo 2, mientras que Huracanes de Arriaga sufrió su tercera derrota en el arranque del torneo y cuenta con 3 unidades.