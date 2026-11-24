Racing TDP Sub-16 derrotó 3 goles a 0 como visitante a Centro de Formación Chiapas Futbol, en duelo de la sexta jornada del grupo 1 de la temporada 2026/2027, última de la primera vuelta.

Racing salió a buscar jugar en campo rival y ponerse en ventaja; sin embargo, los locales salieron a presionar alto y a buscar sorprender a los morados. A los 11 minutos, Fruct Soto quiso sorprender por arriba al arquero Vázquez, pero el balón resultó desviado.

Cuando el reloj señalaba 20 minutos, Pedro Yerena encontró un balón en la frontal y remató de zurda, pero su intento salió por arriba del arco de Andrés Vázquez. Un minuto después, el arquero racinguista Pulido salvó su arco en dos ocasiones. En la siguiente jugada, el poste le negó el gol a Sebastián Montalvo tras un rebote dentro del área.

A los 24 minutos, Sebastián Montalvo condujo un contraataque, abrió a la derecha para Emiliano Martínez, quien metió una diagonal al área para el ingreso de Montalvo, quien de pierna izquierda impactó al primer poste y estremeció la red para poner en ventaja a Racing.

El segundo tiempo se volvió trabado en el centro del campo, con ambos equipos buscando inclinar la cancha, pero no lograban hacerse con el control de las acciones. Luis Roca estuvo cerca de anotar con un acrobático remate a los 62 minutos de tiempo corrido, pero no encontró la red chiapaneca.

A los 76 minutos llegó el segundo racinguista, en un contraataque que llegó a Sebastián Montalvo quien metió el balón al centro del área para Luis Roca que cabeceó sobre la salida del portero y con su tercer gol de la campaña alargó la ventaja morada.

A los 85 minutos llegó el tercer gol de Racing: Lineker Molina metió el centro a segundo poste, donde Arturo González de cabeza venció a Vázquez y puso el 3-0, resultado con el que concluyó el partido.

Con este resultado concluye la primera vuelta del torneo para Racing TDP Sub-16, que momentáneamente ocupa la punta del grupo 1 con 5 encuentros ganados y uno perdido, para un total de 15 unidades. Los de Jaime Viazcán han anotado 19 goles y solo han recibido uno.