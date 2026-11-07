Chifut con dura visita a Oaxaca

La remontada de Chifut ante Alebrijes, en la pasada jornada dejó satisfacción por los tres puntos obtenidos, pero también aspectos por corregir de cara a la visita de este sábado a Chapulineros en Oaxaca, en el marco de la fecha 10.

Así lo reconoció el director técnico Daniel Mora Sánchez, quien consideró necesario mejorar el funcionamiento del equipo para evitar complicaciones como las que vivieron el duelo anterior, el cual iban perdiendo hasta el minuto 90, cuando iniciaron una remontada que parecía improbable.

“Creo que no merecíamos perder ese partido. Habíamos hecho buenas cosas, pero al final el Futbol no se trata solamente de hacer buenas cosas, sino de hacer goles”, expresó el estratega, quien resaltó además el debut del guardameta Alan Álvarez, que tomaría la responsabilidad en el arco tras la baja por lesión de Jesús Mérida, quien sufrió fractura de costillas la fecha anterior.

Rivales de mayor exigencia

Por otra parte, Mora Sánchez advirtió que comienza una etapa complicada del campeonato, con adversarios de mayor exigencia, por lo que buscarán fortalecer su funcionamiento antes del próximo compromiso ante Chapulineros.

Para este compromiso, Chifut llega en quinto con 18 puntos, mientras que su rival es tercero con 21. Finalmente, el estratega agradeció el respaldo de la afición y destacó la identidad competitiva del conjunto chiapaneco.

“En Chifut siempre hemos tenido esa mística de pelear hasta el último minuto, ganemos, empatemos o perdamos”, concluyó.