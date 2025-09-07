Chifut con prueba de fuego en Oaxaca

Un duelo de alto grado de dificultad es lo que el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) afrontará contra Dragones de Oaxaca, este domingo a partir de las 10 de la mañana, en el estadio Independiente MRCI, en su debut en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP.

El equipo que comanda Daniel Mora Sánchez apuesta una vez más por el talento de su cantera, dando oportunidad a jóvenes, arropados por otros elementos de mayor experiencia como Luis Fernando Esponda, Alan Zenteno y Luis Fernando Gamiño.

En contraste, perdieron a su goleador y capitán Leonardo Aquino, quien la temporada pasada marcó 14 goles y lideró la ofensiva de Chifut. Terminó su elegibilidad para esta categoría formativa, por lo que emigró al cuadro de Tapachula FC de la Liga Premier de México.

En el pasado curso, Chifut dejó por momentos buenas sensaciones en el campo, si bien los muchos empates (10) que consiguió, aunados sus siete triunfos y 9 derrotas, solo les permitieron sumar 35 unidades, por lo que aún están en busca de calificar por primera vez a una Liguilla en la Liga TDP.

Por su parte, Dragones de Oaxaca se presenta como un rival de serio peligro, toda vez que la temporada anterior logró el ascenso a la Serie B de la ya citada Liga Premier, por lo que se puede esperar que otra vez sean un club competitivo en el grupo 2.

Presentaron a su plantilla

En un evento privado en el que se dieron cita patrocinadores, socios, jugadores, cuerpo técnico y familiares, el Centro de Formación Chiapas Futbol hizo la presentación oficial del plantel con el que estarán encarando la Temporada 25-26.

En el acto indicaron la posición y el municipio de procedencia de cada jugador, y dieron a conocer los uniformes de local y de visitante que vestirán en sus partidos.