Chifut da un golpe de autoridad en Arriaga

Con un golazo de tiro libre de Ángel Gutiérrez Velasco, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) consiguió una valiosa victoria de 1-0 como visitante frente a Huracanes, en duelo correspondiente a la jornada 19 del grupo 2.

Una auténtica batalla

El encuentro fue cerrado de principio a fin, como ya se presagiaba al ser un choque por el orgullo entre clubes chiapaneco, con ambos buscando imponer condiciones desde el silbatazo inicial de Jimmy Acosta Pérez.

Sin embargo, fueron los capitalinos quienes mostraron mayor orden táctico y efectividad en los momentos clave de un encuentro del cual se esperaba que se definiera por un acierto o erro.

El gol que marcó la diferencia llegó tras una falta en los linderos del área, donde Gutiérrez Velasco ejecutó con precisión y potencia su cobro para vencer al arquero local y marcar el 1-0 que definió el compromiso.

Cierre tenso

Parecía que Chifut podría mantener la ventaja con orden y circulación del esférico, pero en los minutos finales el partido se tornó tenso al quedarse con diez hombres tras la expulsión de Pablo Gómez al minuto 93, lo que generó presión por parte del conjunto local.

En la jugada posterior, Huracanes logró enviar el balón al fondo de las redes, sin embargo, la anotación fue anulada por una falta cometida dentro del área sobre el portero Juan Álvarez, desatando la protesta de jugadores locales, cuerpo técnico y aficionados.

Saldo favorable

Con este triunfo Chifut llega a 36 puntos y extiende su buen paso en la segunda vuelta, donde permanecen invictos al sumar ocho unidades de 12 posibles. Además, se mantiene con una ventaja de cuatro puntos sobre UDS, en la cerrada pelea por el boleto a la Liguilla.

En contraste, Huracanes atraviesa un momento complicado, al acumular su cuarta derrota consecutiva en el torneo y quedarse estancado en 20 unidades.