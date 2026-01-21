Chifut, de lleno a la pelea por la Liguilla

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) reafirmó sus aspiraciones de calificar a la Liguilla de la Liga TDP, y de paso dio un golpe de autoridad sobre la mesa al derrotar a uno de los conjuntos más fuertes del grupo 2, Dragones de Oaxaca, al son de 2 goles contra 1.

El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Temporada 2025-2026, se disputó en el estadio Flor de Sospó, ante una entusiasta afición que animó al equipo desde el minuto uno hasta el silbato final.

Arrancó con fuerza

El cuadro comandado por Daniel Mora no tardó en reflejar su deseo de quedarse con la victoria en casa y se adelantó desde el minuto 5, cuando Erick Montes se animó a prender un balón desde fuera del área y, con la complicidad de un desvío de la defensa, vio la pelota estremecer las redes para el 1-0.

Dragones no dejó de luchar, pese al gol de vestidor que condicionó su planteamiento, pero Chifut contó también con el estreno del guardameta Juan Manuel Álvarez —exintegrante de Jaguares y Pavones ADMC—, quien pudo mantener su portería en cero. En la parte complementaria, los tuxtlecos aplicaron la misma a su oponente, que aunque reinició el duelo con ánimos de alcanzar el empate, no tuvo la concentración necesaria. El 2-0 llegó apenas a los seis minutos de la reanudación, cuando Joseph Soto apareció al borde del área para ganar un balón dividido a la defensa y enfilarse solo contra el arquero rival para fusilar la meta con un cañonazo.

Cierre dramático

Chifut parecía tener el partido controlado, pero la visita se volvió a meter en el encuentro sobre la recta final, cuando Ángel Méndez descontó al rematar un tiro de esquina al primer poste para el 2-1 al minuto 81.

Sin embargo, Dragones cerró de la peor forma posible, con la expulsión de Jesús Barradas al minuto 92, por dar un golpe sin balón a un adversario. No hubo tiempo para más y con este resultado Chifut acumula 31 puntos y de paso salta a los oaxaqueños en la clasificación, que se quedan con 29 puntos en el grupo 2.