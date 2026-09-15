Chifut debuta en casa con empate

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) rescató dos unidades en casa, luego de igualar 1-1 con Huracanes de Arriaga (Procamp) y ganar 4-3 la tanda de penales por el punto extra, en duelo correspondiente a la fecha 2 disputado en el estadio Flor de Sospó.

Antes del arranque del juego se dio la patada inaugural de la Temporada 2026-2027, que corrió a cargo de la deportista chiapaneca Ingris Santos.

El partido

Desde los primeros minutos, ambos equipos buscaron el arco rival, y al minuto 5, el cuadro local estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el poste, mientras que la visita respondió al minuto 21 con un remate desde fuera del área que pegó en el travesaño.

La insistencia de los anfitriones encontró premio al minuto 43, cuando Erick Montes avanzó por el sector izquierdo y definió cruzado para colocar el 1-0. Sin embargo, la ventaja duró poco, pues Jared Betanzos aprovechó un pase profundo al minuto 45 para superar al guardameta y decretar el 1-1.

Ya en el complemento, los locales tuvieron otra ocasión clara frente al arco, pero nuevamente el poste evitó la anotación. Sergio Barragán tuvo una de las últimas oportunidades con un tiro que pasó apenas por encima de la portería.

Tanda de penales

Tras el empate en tiempo regular, el duelo se trasladó a la tanda de penales para definir al ganador del punto extra. Ambos equipos convirtieron tres de sus primeros cinco cobros, obligando a definir al ganador en muerte súbita.

En el sexto turno visitante, el arquero Mario Aguilar, quien había detenido dos disparos previamente, falló su ejecución y los locales aprovecharon la oportunidad para imponerse por 4-3.

El resultado permitió al Chifut sumar sus primeros 2 puntos, mientras que Huracanes llegó a 4 unidades.