Chifut en plan grande; tunde a la Máquina

Un inspirado cuadro del Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) vapuleó por 4-1 al Cruz Azul Lagunas en duelo de la fecha 8 de la Liga TDP, celebrado en el estadio Flor de Sospó.

El conjunto cementero, que llegaba al compromiso en calidad de sublíder nacional, se vio sorprendido cuando, al minuto 35, vino un disparo de larga distancia que el portero Ricardo Guillén no alcanzó a controlar, y atento estuvo al rebote Joseph Soto para enviar el balón al fondo y decretar el 1-0.

Antes de irse al descanso del medio tiempo, los pupilos de Daniel Mora se encontraron con el 2-0 gracias a una acción en la que, tras un rebote en el travesaño, Pablo Gómez cabeceó el balón al fondo.

Al arranque de la segunda parte (minuto 50), Chifut puso en la lona a los cementeros, en una acción por la banda izquierda de donde vino el centro al área, para que Joseph Soto rematara sin marca para anotar el sorprendente 3-0.

Pero no quedó ahí, pues los tuxtlecos, lejos de querer manejar el marcador replegándose para asegurar el resultado, fueron al frente y al 67 conseguir el 4-0, en una jugada por el centro que Brayan Álvarez culminó con disparo cruzado.

Cruz Azul no bajó los brazos y pudo hacer el de la honra al minuto 73, por conducto del chiapaneco Jonathan Vázquez, quien tras eludir a varios defensas pudo resolver con remate a gol.

No hubo tiempo para más y de esta manera Chifut logró su cuarto triunfo de la temporada, a cambio de dos empates y dos caídas. Con esto llega a 16 unidades que lo colocan en tercero del grupo 2, a dos puntos del Cruz Azul Laguna, que es segundo y se quedó con 18 al sufrir su primera derrota de la campaña.