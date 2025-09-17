Chifut es líder tras ganar a Pijijiapan

Con empuje y determinación, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) sometió por 3-0 a Pijijiapan FC, en duelo de la fecha 2 de la Liga TDP, celebrado en el estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

El cuadro capitalino se mostró sólido en su funcionamiento, pero destacó ante todo por su dinámica a lo largo de los 90 minutos, frente a un visitante que sufrió para despejar balones de su área.

No obstante, el 1-0 para Chifut cayó hasta el minuto 39, mediante una acción en la que Brayan Álvarez capitalizó un servicio por la derecha, ingresó al área y disparó; el portero Ubelmar Luna tapó en primera instancia en el achique, pero el rebote siguió en los pies del delantero para mandar la pelota a las redes.

Para la segunda mitad, Chifut sitió a Pijijipan FC en su propio medio campo y Emiliano Velasco marcó el 2-0 al minuto 65 cerrando una jugada de pinzas, que surgió nuevamente por el costado derecho.

Para complicar aún más el cierre de partido para la visita, sufrieron la expulsión de Daniel Monzón al minuto 84, en tanto que Chifut sentenció la victoria al minuto 91, mediante un potente disparo de fuera del área de Pablo Gómez que sorprendió al arquero rival para el 3-0 definitivo.

Líderes del grupo 2

Con este resultado, Chifut llegó a seis puntos y por diferencia de goles (+4) es primero del grupo 2, ya que Felinos 48 de Tabasco cuenta con las mismas unidades, pero aparece en la segunda plaza.

El siguiente compromiso para Chifut será el viernes 19 de septiembre, en calidad de visitante contra Lechuzas UPGCH, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó.