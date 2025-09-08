Chifut gana a domicilio a Dragones: 1-0

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) sumó sus primeros tres puntos de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a Dragones de Oaxaca, en duelo celebrado en el estadio Independiente MRCI.

El cuadro comandado por Daniel Mora Sánchez generó la ocasión del gol en un desborde por izquierda, desde donde vino un centro al área de Erik Gómez, el cual Alan Alvarado no pudo rematar tras ser derribado por un rival, lo que el silbante Emyr López no dudó en sancionar como falta.

Brayan Álvarez hizo efectivo el tiro de castigo desde los 11 pasos al minuto 39, con un cobro pegado al poste, en el que el portero Randall Ramírez estuvo cerca de atajar con un gran lance, pero se quedó a pocos centímetros de tocar la pelota.

Todavía en el segundo tiempo, Chifut tuvo otro penal a favor para lograr una victoria más contundente, pero en esta ocasión el arquero Ramírez logró la atajada que mantuvo vivo a su equipo hasta el silbatazo final.

El próximo compromiso para la escuadra tuxtleca será el domingo 14 de septiembre, recibiendo la visita al Pijijiapan FC, en el estadio Flor del Sospó.

Dos resultados en suspenso

Los clubes chiapanecos debutantes para esta temporada, Pavones ADMC y Huracanes de Arriaga, no celebraron sus respectivos encuentros.

En ambos casos dieron a conocer en comunicados en sus redes sociales que sus encuentros serán reprogramados, en el caso de Pavones como visitantes ante el Antequera FC de Oaxaca, mientras que para Huracanes era el duelo de su presentación en casa frente al Deportivo Napoli de Tabasco.

“Para nosotros es fundamental cumplir al 100 % con los lineamientos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol y garantizar que nuestro andar en esta categoría comience de la mejor manera, sin contratiempos administrativos”, comunicó la directiva de Huracanes.

Sin embargo, en la plataforma oficial de la Liga TDP, los dos clubes chiapanecos aparecen con derrota de 0-1 contra sus rivales, por lo que resta aclarar cuál versión es la que será válida y definitiva.