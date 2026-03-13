Chifut gana y se mete a la pelea por la Liguilla

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) superó por 1-0 a Alebrijes de Oaxaca en la fecha 24 de la Liga TDP, resultado que los acercó al sueño que lograr su histórica primera clasificación a la Liguilla por el ascenso.

Alessandro Espinosa aprovechó un mal rechace de la defensiva oaxaqueña para anotar el 1-0 que a la postre sería el resultado final del encuentro celebrado en el estadio Flor del Sospó.

El cuadro de Alebrijes estuvo cerca de al menos empatar el juego en numerosas ocasiones, pero el arquero Juan Álvarez salvó la portería tuxtleca y así su equipo pudo llegar a 42 puntos para colocarse en quinto lugar del grupo 2.

En este sector solo hay tres boletos disponibles a finales, uno de los cuales ya está en poder de Lechuzas UPGCH, por lo que la pelea en las próximas seis jornadas del campeonato estará el rojo vivo por los dos restantes.

Para la fecha 25, Chifut tendrá un duelo crucial contra un rival directo por el pase a finales,Tapachula FC, al que visita el domingo 15 de marzo en el estadio Olímpico.