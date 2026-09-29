Chifut impone su garra y el invicto de local

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) volvió a hacer valer su casa y con una actuación marcada por la garra y la intensidad, consiguió dos puntos en la fecha 4 del Grupo 2 de la Liga TDP, luego de empatar 1-1 en tiempo regular y quedarse 4-3 con la tanda de penales por la unidad adicional.

El conjunto dirigido por Daniel Mora salió decidido a imponer doncidiocnes desde los primeros minutos en el Estadio Flor de Sospó y encontró rápidamente su recompensa.

Un desborde por la banda derecha terminó con un centro preciso de Axel de Jesús Méndez, que Joseph Alessandro Soto Aguilar conectó de cabeza para establecer el 1-0 en el 3’.

Marca el ritmo

A partir de la ventaja, el encuentro ganó intensidad y se convirtió en un duelo de constantes disputas por el balón, pero Chifut mostró mayor empuje en distintos lapsos, peleando cada pelota y tratando de ampliar la diferencia frente a Jaguares FC, que tuvo una anotación invalidada por fuera de juego antes del descanso.

Para la segunda mitad, una fuerte lluvia complicó las condiciones del terreno y el césped sintético comenzó a acumular agua en distintas zonas, por lo que el balón circuló con mayor dificultad.

Pese al clima adverso, Chifut mantuvo el carácter y no renunció a buscar el arco contrario, sin embargo, al minuto 75 llegó el empate felino tras una jugada a balón parado que terminó con el 1-1.

Garra hasta el final

Con la cancha cada vez más encharcada, el cuadro local todavía tuvo una oportunidad para recuperar la ventaja, aunque una anotación fue anulada por posición adelantada y el empate obligó a definir el punto extra desde los once pasos.

En la tanda, Chifut mostró mayor precisión y temple para imponerse 4-3 gracias a una sobresaliente actuación del portero Jesús Mérida, resultado que le permitió quedarse con dos unidades y mantener su condición invicta jugando en el Estadio Flor de Sospó.