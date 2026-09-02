Chifut, listo para una nueva campaña

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) tiene definido el calendario que enfrentará durante la primera vuelta de la Temporada 2026-2027, dentro del grupo 2 de la Liga TDP, competencia en la que disputará 15 jornadas entre septiembre y diciembre, correspondientes a la primera vuelta del campeonato de ascenso.

El equipo que dirige Daniel Mora Sánchez buscará repetir lo hecho la temporada anterior, cuando fue uno de los clubes clasificados a la Liguilla dentro del grupo 2, además de expandir su proyecto para este año con participación confirmada en la Liga TDP Sub-16.

Primera vuelta

La actividad de la primera vuelta para el conjunto capitalino comenzará el próximo domingo 6 de septiembre, cuando visite a Pavones ADMC, a las 12:00 horas, en el Tecnológico de Monterrey Campus Chiapas. Una semana después llegará su presentación como local frente a Pro Camp (Huracanes de Arriaga), el 13 de septiembre, a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó.

En septiembre también se medirá con Academia Dragones FC, en Villahermosa, y posteriormente recibirá a Jaguares FC (27 de septiembre), para un choque inédito.

Octubre presentará cuatro compromisos electrizantes, en los que visitará al Antequera FC y Lobos Iteca, y en casa tendrá como rivales a F. C. Iguanas (Pijijiapan FC) y UDS.

La recta final

El partido correspondiente a la novena fecha, ante Alebrijes Oaxaca, abrirá la actividad de noviembre, y la recta final de la temporada incluirá duelos contra Chapulineros de Oaxaca, Plataneros de Tabasco, Tapachula FC, Dragones de Oaxaca y Lechuzas UPGCH.

La primera vuelta concluirá el 6 de diciembre, cuando el equipo reciba a Felinos 48 en el Sospó.