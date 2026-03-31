Chifut logra histórica clasificación a Liguilla

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) vino de atrás para vencer por 3-1 a Felinos 48 en el estadio Flor de Sospó, resultado que les otorgó el histórico primer pase a la Liguilla de la Liga TDP en siete años de existencia en la categoría.

Duelo intenso en el Sospó

Con el último boleto del grupo 2 en juego, el equipo tuxtleco dirigido por Daniel Mora asumió el protagonismo, pero se encontró con unos Felinos valientes, que también generaron peligro constante, sabedores de la necesidad de ganar para seguir aspirando a Liguilla.

El arquero local, Juan Álvarez, se erigió como figura al contener varios intentos claros que evitaron que el panorama se tornara adverso, pero cuando parecía que el descanso llegaría sin daño mayor, Iván Oyosa sorprendió con un potente disparo de larga distancia para el 1-0.

Reacción bravía

Sin embargo, Chifut regresó al complemento con determinación y al minuto 52, una mano dentro del área derivó en un penal que Diego Sánchez convirtió con seguridad engañando al portero que se tiró al lado contrario, para empatar el encuentro 1-1.

El impulso anímico fue inmediato y, apenas cuatro minutos después, una jugada colectiva terminó con un balón al área para Erick Montes, quien definió con derechazo cruzado para darle la vuelta al marcador 2 a 1, en medio de la euforia en las tribunas.

Lejos de conformarse, el conjunto chiapaneco mantuvo la intensidad y encontró el gol definitivo al minuto 80, en una acción en la que Joseph Soto bajó un balón para el remate de Gael García para el 3-1.

Con boleto en mano

Con 48 puntos y a tres jornadas por disputarse, Chifut aseguró su lugar en la próxima Liguilla, en tanto que Felinos 48 se queda con 28 unidades y ya no puede darle alcance.