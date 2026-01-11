Chifut no quiere dejar escapar la Liguilla

La ilusión de calificar a la primera fase final de su historia en la Liga TDP está más viva que nunca para el plantel del Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut).

Incluso, para el director técnico del cuadro tuxtleco, Daniel Mora Sánchez, es algo que tienen a la mano, pero que solo se irá cristalizando en función de mantener el rendimiento que mostraron en la primera vuelta de la Temporada 2025-2026.

Chifut llegará a la reanudación del campeonato como séptimo lugar del grupo 2 —y siendo el número 84 de 240 franquicias de la TDP a nivel nacional—, con 28 puntos sumados en 15 juegos. En concreto, ganó 7 encuentros, empató 4 y perdió 4, anotando 29 goles y recibiendo 23 a cambio.

Un panorama claro

La plantilla tuxtleca prepara la reanudación de la temporada y será el próximo domingo 18 de enero cuando reciba a Dragones de Oaxaca en el estadio Flor de Sospó, en un duelo de alta exigencia ante un rival que por ahora lo supera por un punto de diferencia en el escalafón, como sexto lugar.

Faltando días para el arranque, Daniel Mora habló para “Cuarto Poder” y reveló que solo han jugado el amistoso contra Jaguares FC de la Liga Premier, el cual considera que les sirvió de mucho para saber dónde se encuentra parado el conjunto en estos momentos.

“Creemos que Chifut va a ser mejor que en la primera vuelta, y eso nos lo alienta el trabajo que estamos haciendo hasta hoy”, afirmó en entrevista.

Comentó que en la parte física la plantilla ya está lista, mientras que para el resto de la pretemporada trabajarán en el parado táctico del equipo, así como jugar otros partidos amistosos que les permitan llegar a la última semana listos para competir.

“Queremos que el equipo ande de mejor manera, que podamos ganar más puntos. Hoy la calificación, creo que la tenemos en las manos, y esperemos que la sigamos teniendo en este lapso de la segunda parte para que sea realidad. La Liguilla no es imposible, pero es más posible en la forma que vayamos ganando puntos”, opinó.

Formar y calificara Liguilla

Mora habló sobre el rendimiento de sus pupilos y reveló que lo que más le gustó de la primera vuelta fue la forma de jugar, con garra y determinación, encontrando gol con cinco diferentes jugadores, pues no se limitaron a un solo goleador, porque eso podría condicionar los resultados.

“Hoy en la forma de llegar, en la forma de jugar, cuatro jugadores al menos están haciendo gol y eso es lo que más me ha gustado”, consideró.

A su vez, reconoció que un punto a fortalecer es la defensa, pues han recibido 23 goles en contra, y la idea es ser menos vulnerables en adelante y poder sostener marcadores que les puedan dar los tres puntos.

De igual forma, reveló que harán cuatro altas para la segunda vuelta, a la espera de que se firmen los contratos para poder hacerlos oficiales ante la Liga TDP.

Para concluir, recordó que la función de este club —como su mismo nombre lo indica— es formar nuevos talentos, pero confía en que el trabajo de varios años atrás los lleva a pensar que en esta temporada pueden pensar firmemente en clasificar a la Liguilla.

“Los chicos tienen más experiencia, algunos de 3 o 4 temporadas y otros que han llegado y trabajado muy bien, que han hecho un conjunto de chavos que tienen hambre, deseos, que son talentosos, y pensando en todo eso que ya se tiene y se ha trabajado, es muy posible la Liguilla”, puntualizó.