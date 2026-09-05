Chifut presenta plantel y nuevas armaduras

Ante directivos, patrocinadores, familiares e integrantes de la institución, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) presentó oficialmente a sus equipos y la indumentarias de juego para la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP.

El evento —efectuado en el Salón Diez & Seis— comenzó con la presentación de la escuadra sub-16 de la Liga TDP, categoría cuyo arranque de temporada está programado para el próximo mes de octubre.

Nuevo plantel

Después del desfile de los jugadores juveniles, fue presentado el conjunto principal, que compite desde este mes en la Liga TDP y que tiene como entrenador a Daniel Mora. El estratega contará con un grupo renovado de futbolistas, con el objetivo de repetir la hazaña de clasificar a la Liguilla.

La plantilla está integrada por Jesús Alberto Mérida Villarreal, Isaac Armando Moguel Gómez, Alan Iván Álvarez Estrada, José Ángel Grijalva Bárcenas, Marcos Montesinos Hernández, Erick Yair Gómez Bolom, César Daniel Arce Hernández, Diego Sánchez Fonseca, Sebastián Cruz Ramos, Cecil Ovando Godoy, Arley Domínguez Ozuna, José Alberto García Torres, Alan Emilio Cruz Jiménez, Erick Ademir Montes Domínguez, David Bonifaz Tinajero, Marcelo Leonardo Ruiz Mora, Axel de Jesús Méndez López, Obel Alejandro Gómez Huber, José Luis Morales Cuesta, Samuel Ryu García Utrilla, Ian Yacid Moreno Estrada, Francisco Jafet Chirino Ovalle, Matteo Emanuel Chacón Chávez, Rubén Rafael Ayanegui Aguilar, Ángel Gael García Ferra, Emiliano Alessandro Velasco Referia, Sergio Edilvar Barragán Leep, Ángel Isaías Pichardo Reyes y Joseph Alessandro Soto Aguilar.

Las armaduras

Uno de los momentos principales de la ceremonia fue la exhibición de las nuevas indumentarias de partido, así como la vestimenta de viaje. El uniforme de local apuesta por una camiseta roja con gráficos en azul rey, con short y medias rojas.

Para los encuentros como visitante utilizará una combinación de azul rey, celeste y blanco, acompañado por short y medias blancas. Los guardametas tendrán dos opciones: una verde con negro y detalles rojos, además de otra rosa y morada con vivos azules.