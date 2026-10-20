Chifut remonta y rompe invicto de UDS

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) consiguió su primera victoria como local en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al superar por 2-1 a UDS FC, que perdió su condición de invicto en el duelo de la jornada 7, disputado en el estadio Flor de Sospó.

El conjunto dirigido por Daniel Mora tuvo que venir de atrás para quedarse con los tres puntos y sacudirse una racha de tres empates en fila en su cancha.

Reacción en dos minutos

La primera anotación llegó después de un saque de banda que la zaga local no consiguió despejar. Rudi Domínguez aprovechó el balón suelto, eludió al guardameta Jesús Mérida y definió para adelantar a UDS FC 1 a 0 al minuto 12.

Sin embargo, Chifut respondió de inmediato, pues al minuto 14, la presión sobre la salida visitante permitió recuperar el esférico cerca del área, donde Axel Méndez apareció para poner el 1-1 con un potente disparo.

La remontada se concretó al minuto 26, cuando Marcos Montesinos envió un servicio al área que Ángel Gael García controló antes de definir con un toque sutil ante la salida del portero Yael Domínguez, para el 2-1.

Defendieron la ventaja

UDS FC intentó reaccionar y generó oportunidades para igualar el marcador, pero careció de precisión en la definición. El goleador del equipo, Henry Vázquez, tuvo al menos un par de ocasiones claras para anotar de quejó ir.

El guardameta de Chifut también resultó determinante al hacer diversas intervenciones para diluir el peligro, transmitir calma y asegurar la primera victoria en casa.

De esta forma Chifut alcanzó 12 puntos, mientras que UDS FC se queda en 16 unidades, ambos en el grupo 2. En la siguiente jornada, los capitalinos visitarán a Lobos Iteca en Oaxaca y los comitecos recibirán a Pijijiapan FC.