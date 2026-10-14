Chifut rescata emocionante empate en casa

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut ) consiguió un dramático empate 2-2 frente a Pijijiapan FC (FC Iguanas), luego de recuperarse de una desventaja de dos anotaciones en los minutos finales del encuentro correspondiente a la fecha 6 del grupo 2 de la Liga TDP, disputado en el estadio Flor de Sospó.

Pijijiapan pegó primero

Los anfitriones generaron la primera aproximación mediante un tiro de larga distancia de Axel Méndez, que pasó cerca de la portería. Sin embargo, Pijijiapan tomó la ventaja al minuto 8, cuando Abraham Ríos aprovechó un servicio al área para marcar de cabeza.

El conjunto visitante tuvo otra oportunidad para incrementar la diferencia, pero el guardameta Jesús Mérida evitó la anotación con una intervención oportuna. En el complemento, Chifut adelantó líneas y estuvo cerca de igualar por conducto de Emiliano Velasco, cuyo disparo fue contenido por el arquero rival.

Al minuto 79, una falta de Cecil Ovando dentro del área derivó en un penal que Ángel Laguna convirtió para establecer el 2-0 a favor de Pijijiapan.

Reacción sobre el cierre

Cuando parecía definido el encuentro, Chifut redujo la diferencia al minuto 85 por medio de los botines de Marcelo Ruiz, quien aprovechó una acción a balón parado para colocar el 2-1.

La igualada llegó en tiempo de compensación, cuando David Bonifaz conectó un disparo de larga distancia que superó al guardameta visitante y estableció el 2-2 definitivo que hizo estallar la tribuna.

Ganó el punto extra

Tras el electrizante choque, ambos equipos disputaron el punto extra desde los once pasos, donde Chifut aprovechó el envión anímico para imponerse por 5-4 y así sumar dos unidades en esta jornada para llegar a un total de 9, a cambio de las 7 con las que ahora cuenta su rival.

En su siguiente compromiso, el representativo tuxtleco jugará nuevamente en el estadio Flor del Sospó, contra UDS, sublíder del grupo 2, en tanto que Pijijiapan recibirá al superlíder, Lechuzas UPGCH.