Chifut rescata empate y gana el extra

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) y UDS FC firmaron un intenso empate 2-2 en la fecha 29, penúltima del calendario 2025-2026 de la Liga TDP, en partido disputado en el estadio Flor de Sospó que mantuvo la emoción hasta el final.

El conjunto visitante abrió el marcador al minuto 33, luego de aprovechar una falla en la salida del cuadro local; Alfredo Contreras definió con precisión para adelantar a UDS. La situación se complicó para Chifut tras la expulsión de Gerardo Aldape, y poco antes del descanso, el árbitro sancionó un penal en su contra.

Sin embargo, el guardameta Jesús Mérida evitó la caída de su arco al detener el disparo de Alan Gallegos, acción que resultó determinante.

Gran reacción local

Para la segunda mitad el equipo chiapaneco mostró otra cara tras los ajustes tácticos. Al minuto 50, Erick Montes irrumpió por la izquierda y sorprendió con un tiro al primer poste para empatar el encuentro.

Más tarde, al 64, Pablo Gómez culminó la remontada con un tiro cruzado que puso el 2-1 momentáneo.

Cuando parecía que Chifut se quedaba con la victoria, Henry Vázquez apareció al minuto 82 para decretar el 2-2 definitivo y silenciar a la afición local.

Dos puntos para Chifut

En la definición desde los once pasos para determinar al ganador de un punto extra, Mérida volvió a ser figura al detener tres disparos, asegurando el punto adicional para los capitalinos. Con este resultado el Centro de Formación Chiapas Futbol alcanzó 53 unidades en el grupo 2, mientras que UDS llegó a 42 puntos.

En la última jornada, los tuxtleco visitarán al Antequera FC, y de ahí tendrán unos días antes de arrancar su primera serie de Liguilla. Por su parte, UDS cerrará en casa frente a Pavones ADMC en otro choque chiapaneco.