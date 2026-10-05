Chifut revive con goleada en Oaxaca

El Centro de Formación Chiapas Fútbol (Chifut) firmó su primera en la temporada 2026-2027 de la Liga TDP al imponerse por contundente 4-0 al Antequera FC, en encuentro correspondiente a la fecha 5 del grupo 2, celebrado en el Deportivo Ramos en San Raymundo Jalpan, Oaxaca.

La escuadra tuxtleca se adaptó mejor al clima lluvioso que se presentó en el campo y aprovechó su visita a territorio oaxaqueño para reencontrarse con el triunfo que se les había negado y sumar tres unidades que le permiten acercarse a la parte alta de la clasificación.

Mateo Chacón fue el encargado de abrir el camino del triunfo al conjunto chiapaneco en el minuto 24, luego de que prendió con potencia un balón en los linderos del agua, sorprendiendo al portero Alexander Prieto, que no tuvo tiempo de reaccionar.

La anotación permitió a Chifut irse al descanso con ventaja y afrontar con mayor tranquilidad la segunda parte del compromiso.

Se soltó la ofensiva

Tras el descanso, el equipo tuxtleco mantuvo la intensidad y encontró los espacios necesarios para aumentar la diferencia.

Marcelo Ruiz apareció para colocar el 2-0 a los 65 minutos con un disparo de media distancia que superó el lance del portero, y encaminar así una victoria cómoda.

Y es que Chifut no tuvo piedad con el sotanero del grupo 2 y continuó buscando el arco contrario ante un Antequera FC que no consiguió reaccionar ni con el impulso de su afición.

Emiliano Velasco se sumó a la cuenta goleadora con el tercer tanto de la tarde a los 69 minutos, ampliando una ventaja que reflejó el dominio de los chiapanecos en la segunda mitad.

Y Gael García fue el encargado de cerrar la cuenta a los 87’, sellando el 4-0 definitivo y una actuación redonda para el representativo que dirige Daniel Mora.

Mejora su cosecha

El resultado permitió a Chifut alcanzar los 7 puntos dentro del grupo 2 y recuperar terreno en la clasificación tras cinco jornadas disputadas.

Antequera FC, por su parte, no logró salir del fondo de la clasificación y se mantiene con apenas dos unidades después de sufrir una nueva derrota en el campeonato.

El próximo compromiso para el equipo tuxtleco será recibiendo a FC Iguanas (Piijiapan FC), el próximo domingo 11 de octubre en el Estadio Flor de Sospó, mientras que Antequera FC visitará Comitán de Domínguez para medirse a UDS FC, el viernes 9 de octubre.