Chifut revive con remontada ante Alebrijes

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) protagonizó una emocionante remontada para imponerse por 2-1 ante Alebrijes de Oaxaca, en encuentro de la fecha 9 de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, disputado en el estadio Flor de Sospó.

El equipo dirigido por Daniel Mora pudo sobreponerse a un panorama adverso, luego de que los visitantes tomaron ventaja desde el minuto 18 mediante un centro de César Díaz, que Julio Martínez aprovechó para enviar el balón al fondo de las redes.

Reacción en los minutos finales

Tras una primera mitad cerrada, el cuerpo técnico de Chifut hizo modificaciones para dar mayor profundidad a su ofensiva. Sin embargo, Alebrijes mantuvo el orden defensivo y logró contener los intentos del conjunto local durante buena parte del complemento.

Cuando parecía que los oaxaqueños se llevarían los tres puntos, el árbitro Paulo Coello señaló un penal a favor de Chifut al minuto 90 y Erick Montes asumió la responsabilidad para marcar el empate 1-1.

La reacción chiapaneca continuó apenas dos minutos después, cuando Emiliano Velasco aprovechó un descuido de la zaga visitante y conectó un potente disparo que superó al guardameta Kevin Altamirano.

Álvarez, debut y penal atajado

El encuentro todavía reservaba una última oportunidad para Alebrijes, luego de que el portero debutante Alan Álvarez cometiera una falta dentro del área que fue sancionada como penal.

El arquero, quien había ingresado minutos antes por la lesión del guardameta Jesús Mérida y hacía su debut, logró recuperarse de su error al detener el cobro de Emmanuel Estrada, asegurando la victoria de los locales.

Con este resultado, Chifut alcanzó 18 puntos en el grupo 2, mientras que Alebrijes se queda con siete unidades.