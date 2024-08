Chifut se aplica al 100 en su pretemporada

El equipo va en tiempo y forma en su pretemporada, pensando en el inicio en septiembre. Cortesía

Con un 80 % de su plantel ya conformado y en vías de iniciar la fase de entrenamientos específicos en cacha de la pretemporada se reportó el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), equipo tuxtleco que dirige el experimentado entrenador, Daniel Mora Sánchez.

Al momento, Chifut acumula tres semanas de preparación rumbo a la Temporada 2024-2025 de la Liga TDP que arrancará para ellos en la primera quincena de septiembre; en este periodo, dijo, realizaron trabajo de acondicionamiento físico en playa y de altura, comenzando en esta cuarta semana con lo correspondiente al Futbol en cancha, en vías de su primer amistoso de la pretemporada.

El técnico consideró que se está armando un buen grupo de jugadores para encarar la próxima campaña, teniendo como base a elementos como Gabriel Morales, Jesús Mérida, Fernando Esponda, Leonardo Aquino, Marcos Montesinos, Alan Zenteno, entre otros, si bien tuvieron una renovación a fondo en el plantel tras el último torneo, sumando a jóvenes de su cantera nacidos en los años 2007, 2008 y 2009, es decir, incluso menores a lo que la Liga TDP exige con el interés de dar oportunidad a nuevos talentos.

“Hemos hecho un cambio bastante drástico a Chifut, estamos registrando prácticamente un equipo nuevo, vamos a hacer 20 altas y eso nos hace ver que el equipo es prácticamente nuevo, con las incrustaciones del equipo base que se queda, que van a ser muy poquitos”, expresó.

Formación integral

Recordó que uno de los principales objetivos del Centro de Formación es precisamente trabajar con talento joven, darles proyección y oportunidad en el Futbol profesional, además de que para este torneo han logrado un convenio con la Universidad del Valle de México (UVM) para que combinen el balón con los estudios.

En este sentido, valoró la oportunidad y ventajas que da la institución pues no sólo aplicará para estudiar en Tuxtla Gutiérrez, sino de continuar siendo becados aún y cuando pudieran seguir su carrera como futbolistas en otra parte del país si surge la oportunidad.

“El jugador no tendrá pretextos de que no pueda estudiar por ir a entrenar, la verdad es que UVM nos está dando unas facilidades bárbaras donde el jugador no va a tener ningún pretexto, algunas situaciones son hasta personalizadas, eso es muy costoso, pero a nosotros nos va a costar lo más mínimo posible”, agregó.