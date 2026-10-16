Chifut se estrena en la categoría sub-16

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) comenzó su participación en la nueva Liga TDP Sub-16 con igualada de 1-1 frente a Delfines UGM de Veracruz, en duelo celebrado en el estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

El conjunto dirigido por Sebastián Aguilar tuvo un estreno positivo en el nuevo certamen juvenil, que busca fortalecer las estructuras formativas de los clubes y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a futbolistas que aspiran a incorporarse al profesionalismo.

El partido

Desde los primeros minutos Chifut mostró iniciativa para buscar el resultado mediante una presión constante sobre la salida del rival, aunque Delfines UGM respondió con aproximaciones de peligro a través de contragolpes que exigieron atención a la defensiva local.

La primera anotación llegó apenas al minuto 6, cuando Bruno Montesinos aprovechó un espacio fuera del área para sacar un potente disparo que superó al guardameta Emiliano Caña.

De esta manera el atacante escribió su nombre en la historia de la institución al convertirse en el primer anotador del club chiapaneco dentro de la Liga TDP Sub-16.

Con la ventaja en el marcador, los de casa intentaron mantener el control del encuentro, pero el cuadro veracruzano consiguió equilibrar las acciones antes del descanso, pues al minuto 44, Dorian Méndez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza cruzado, tras un servicio desde el tiro de esquina, y establecer el 1-1.

Cerrado segundo tiempo

Para la segunda mitad, Delfines UGM adelantó líneas y buscó tomar la iniciativa, aunque los chiapanecos respondieron con mayor presencia en territorio contrario y generaron oportunidades para recuperar la ventaja.

Pese a los intentos, el marcador permaneció sin modificaciones hasta el silbatazo final, por lo que fue necesario disputar la serie de penales para definir al ganador de la unidad adicional.

En esta instancia apareció la figura del guardameta Andrés Vázquez, quien detuvo dos disparos de los visitantes y resultó determinante para que Chifut se impusiera 4-2 desde los once pasos, asegurando así una cosecha de dos puntos en su presentación oficial.

Para su segundo compromiso, los tuxtlecos recibirán a los Alebrijes Teotihuacán, el domingo 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas, nuevamente en el estadio Flor de Sospó.