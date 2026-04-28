Chifut se queda cerca de dar la sorpresa

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) estuvo cerca de dar un golpe histórico en la Liga TDP, pero terminó cayendo en un cierre dramático por 5-3 ante Águilas Uagro (6-4 global), en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Zona A, disputado en el estadio de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo.

El conjunto chiapaneco llegó a estar arriba por 3-1 en el inicio del segundo tiempo, pero no pudo sostener la ventaja ante la reacción local y de esta forma concluyó su participación en la Temporada 2025-2026.

Chifut tomó ventaja

El partido inició con intensidad y los guerrerenses abrieron el marcador al minuto 21 por conducto de Jahir Ávila. Sin embargo, Chifut respondió de inmediato con un doblete de Erick Montes a los minutos 23 y 24, dándole la vuelta antes del descanso.

Ya en la segunda parte, Ángel García amplió la ventaja por 3-1 al 49, lo que parecía encaminar la clasificación chiapaneca sobre uno de los grandes favoritos.

Pero la historia cambió radicalmente con la reacción de Águilas Uagro, que encontró espacios y contundencia para igualar por 3-3 con un doblete de Jorkaef Candela a los minutos 54 y 59, además de la anotación de Mauri Martínez al 66 para darle la vuelta con el 4-3 para el local.

Víctor Arenas concretó la remontada definitiva al 74, pese a que Diego Sánchez tuvo la oportunidad de acercar a los chiapanecos, pero falló un penal al 91, dejando así el resultado en el definitivo 5-3.

Terminan participación

De eta forma Chifut concluye su andar en el que fue su mejor torneo desde que debutó en la Liga TDP, quedándose a escasos minutos de eliminar al sublíder nacional del Ascenso.

Por su parte, Águilas Uagro avanza a los octavos de final, donde tendrá como rival a Delfines de la Universidad del Golfo de México.