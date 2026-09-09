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Chifut sufre primer revés ante Pavones

Septiembre 09 del 2026
El Centro de Formación Chiapas Futbol cargó con una dura derrota en la primera fecha. Cortesía
El Centro de Formación Chiapas Futbol cargó con una dura derrota en la primera fecha. Cortesía

Pavones ADMC comenzó con el pie derecho su participación en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al superar por 3-0 al Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), en duelo de la jornada 1 disputado en la cancha del Tec de Monterrey.

El conjunto emplumado tomó el control desde los primeros minutos y apenas al minuto 6 encontró la ventaja cuando Francisco Sepúlveda aprovechó una oportunidad en el área y envió la pelota al fondo para inaugurar el marcador.

El propio atacante estuvo cerca de aumentar la diferencia al minuto 22, cuando dejó atrás a dos rivales, recortó al portero Jesús Mérida y sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste.

La presión de Pavones rindió frutos nuevamente al 31, cuando u resbalón de Mérida derivó en una falta sobre Jesús Ramírez dentro del área, acción que el árbitro Jesús Córdova sancionó con penal.

Ramírez tomó el balón y al minuto 32 ejecutó con precisión desde los once pasos para poner el 2-0 antes del descanso.

Sentenció en el segundo

Chifut intentó cambiar el rumbo del encuentro con los ingresos de Alessandro Velasco e Ian Moreno, pero Pavones volvió a golpear en el arranque del complemento.

A los 54 minutos, Aldrit Villatoro apareció para anotar el 3-0 y prácticamente definir el partido. Con la amplia ventaja, Pavones hizo varias modificaciones para refrescar su alineación y administró el resultado sin pasar mayores sobresaltos.

El marcador permaneció sin cambios hasta el final, dando a Pavones ADMC sus primeros tres puntos de la campaña. El siguiente compromiso para Pavones será como visitante frente a UDS FC, mientras que Chifut recibe a

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