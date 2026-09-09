Chifut sufre primer revés ante Pavones

Pavones ADMC comenzó con el pie derecho su participación en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP al superar por 3-0 al Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), en duelo de la jornada 1 disputado en la cancha del Tec de Monterrey.

El conjunto emplumado tomó el control desde los primeros minutos y apenas al minuto 6 encontró la ventaja cuando Francisco Sepúlveda aprovechó una oportunidad en el área y envió la pelota al fondo para inaugurar el marcador.

El propio atacante estuvo cerca de aumentar la diferencia al minuto 22, cuando dejó atrás a dos rivales, recortó al portero Jesús Mérida y sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste.

La presión de Pavones rindió frutos nuevamente al 31, cuando u resbalón de Mérida derivó en una falta sobre Jesús Ramírez dentro del área, acción que el árbitro Jesús Córdova sancionó con penal.

Ramírez tomó el balón y al minuto 32 ejecutó con precisión desde los once pasos para poner el 2-0 antes del descanso.

Sentenció en el segundo

Chifut intentó cambiar el rumbo del encuentro con los ingresos de Alessandro Velasco e Ian Moreno, pero Pavones volvió a golpear en el arranque del complemento.

A los 54 minutos, Aldrit Villatoro apareció para anotar el 3-0 y prácticamente definir el partido. Con la amplia ventaja, Pavones hizo varias modificaciones para refrescar su alineación y administró el resultado sin pasar mayores sobresaltos.

El marcador permaneció sin cambios hasta el final, dando a Pavones ADMC sus primeros tres puntos de la campaña. El siguiente compromiso para Pavones será como visitante frente a UDS FC, mientras que Chifut recibe a