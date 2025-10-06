Chifut suma dos puntos de oro en Oaxaca

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) revalidó su positivo arranque de temporada, al sumar dos valiosos puntos en su visita a Milenarios de Oaxaca (Academia Dragones), tras empatar 1-1 en el tiempo regular y ganarse la unidad extra en la tanda de penales, por 6 a 5. El duelo, correspondiente a la jornada 5 del Grupo 2, se disputó en el Parque Primavera de Oaxaca.

Los chiapanecos se pusieron al frente tras un servicio por el costado izquierdo que derivó de un tiro de esquina, donde la pelota llegó a los pies de Ángel García Ferra, quien controló y definió de zurda para poner adelante a los tuxtlecos apenas al minuto 14.

Chifut manejó el partido y parecía que podría llevarse los tres puntos con la victoria, sin embargo, el empate local en un golazo de tiro libre directo por izquierda de Ramón Guzmán al minuto 75, para colocar el 1-1 definitivo en el marcador.

Se procedió a ejecutar los penales para definir al ganador de un punto extra y en los primeros cinco disparos ambos equipos terminaron empatados 5-5. Fue en la muerte súbita donde se decidió todo y Gael García anotó por Chifut, mientras que el portero Jesús Mérida sacó a relucir su experiencia para para atajar el cobro de su rival y ganar el punto extra.

Panorama de Chifut

De manera sorpresiva, el equipo dirigido por Daniel Mora llega a 11 puntos y se afianza en el Top-4 del Grupo 2, junto a franquicias como Cruz Azul Lagunas, Lechuzas Upgch y Dragones de Oaxaca.

El siguiente duelo para los tuxtlecos será en casa recibiendo a uno de los clubes que se estrenaron en esta Temporada 2025-2026 en el Grupo 2, Chapulineros de Oaxaca, el domingo 12 de octubre a las 3:30 de la tarde en el estadio Flor del Sospó de esta capital.