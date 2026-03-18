Chifut suma dos puntos de oro en Tapachula

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) se llevó dos puntos de oro puro en su visita a la Perla del Soconusco, tras igualar 2-2 frente a Tapachula FC en partido correspondiente a la fecha 25 de la Liga TDP.

El encuentro disputado en el estadio Olímpico de Tapachula comenzó con intensidad y con ambos cuadros buscando imponer condiciones, pero fueron los locales quienes lograron abrir el marcador al minuto 17, cuando Alan Martínez sacó un potente disparo que venció al guardameta Juan Manuel Álvarez para colocar el 1-0.

Pero la reacción de Chifut fue inmediata; apenas tres minutos después, Andrés Gómez aprovechó un error en la salida de la zaga local para recuperar el balón y encarar al portero Fernando Canto, definiendo con precisión para colocar el 1-1 y devolverle la confianza a su equipo.

Con el empate, el duelo se volvió más cerrado en el medio campo, con constantes llegadas por ambas escuadras, aunque ninguna se pudo concretar antes del descanso del medio tiempo.

Más drama en el segundo

En los primeros minutos de la parte complementaria, Tapachula volvió a tomar la delantera mediante una buena jugada colectiva que culminó Max Torres dentro del área para el 2-1 al minuto 54.

A pesar de estar nuevamente en desventaja, el conjunto visitante no bajó los brazos y mantuvo la presión sobre la defensa local hasta que la insistencia dio resultados, cuando Andrés Gómez desbordó por la banda izquierda en un rápido contragolpe y envió un centro preciso que Brayan Álvarez remató para firmar el empate 2-2 al 68.

En los instantes finales, Tapachula FC trató recuperar la ventaja y estuvo cerca de conseguirlo, pero el arquero Juan Álvarez intervino de manera oportuna para evitar la caída de su marco y ser una vez más el factor clave para Chifut.

Punto extra en juego

Después del empate en el tiempo reglamentario, el punto extra se definió desde los once pasos, donde el guardameta Jesús Mérida, quien ingresó de cambio al minuto 89, se convirtió en figura al detener un disparo clave que permitió a Chifut imponerse por 5-4.

Con este resultado, el equipo dirigido por Daniel Mora llegó a 44 unidades y amplió a seis su ventaja sobre Felinos 48, su más cercano perseguidor en la lucha por el último boleto a la Liguilla dentro del grupo 2 de la Liga TDP. Tapachula, en contraste, se queda en 38 puntos.