Chifut suma dos puntos en visita a Comitán

En un choque lleno de garra e intensidad, la Universidad del Sureste (UDS) FC y el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) igualaron 0-0. El partido fue por la fecha 14 de la Liga TDP (grupo 2) y se jugó en la cancha del Centro de Formación UDS de Comitán.

Como se esperaba, el encuentro ofreció una intensa batalla por el dominio del medio campo, y aunque hubo aproximaciones importantes en ambas porterías, la falta de contundencia y los postes fueron los causantes para que ningún equipo lograra el objetivo de anotar.

Los universitarios fueron ligeramente superiores en el primer tiempo, buscando ejercer su ventaja de lugar en casa; sin embargo, no pudieron capitalizar su mejor momento en el terreno de juego.

De hecho, Chifut casi consigue sorprenderlos con un disparo de media distancia que alcanzó a desviar el guardameta Yael Domínguez, para que después el travesaño mandara el balón a tiro de esquina, en la más clara de los primeros 45 minutos.

Segundo tiempo con sufrimiento

Para la parte complementaria vinieron ajustes desde el banquillo y los dos equipos elevaron la intensidad, pero las acciones de peligro disminuyeron.

UDS FC creo esas pocas oportunidades de gol, en tanto que Chifut tuvo otra oportunidad de anotar mediante un disparo de media distancia, pero el travesaño volvía a negarles el gol, y en la última jugada del encuentro, los reflejos felinos del cancerbero comiteco evitaron en dos ocasiones la caída de su marco para firmar el 0-0 definitivo.

Ya en la tanda posterior de tiros penales para determinar al ganador de un punto extra, los capitalinos fueron más certeros y se llevaron la serie por 3-0. Con este resultado, Chifut llegan a 25 unidades que los mantienen a la caza de los líderes del pelotón, mientras que UDS FC suma 19.

Próximos compromisos

Para la última jornada de la primera vuelta (fecha 15), Chifut recibirá la visita del Antequera FC de Oaxaca, el domingo 7 de diciembre, en el estadio Flor del Sospó, a las 3:30 de la tarde.

Por su parte, UDS FC también estará presente en la capital, para visitar a Pavones ADMC, el mismo domingo, pero a las 12:00 horas, en el campo del Tec de Monterrey.