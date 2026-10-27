Chifut suma tres puntos sin rodar el balón

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) se adjudicó una victoria administrativa en su visita a Lobos Iteca (Milenarios de Oaxaca), luego de que el partido de la jornada 8 de la Liga TDP no pudiera disputarse por problemas con la autorización de la sede.

De acuerdo con información del club tuxtleco, el conjunto local no contaba con el permiso para utilizar las instalaciones del parque Primavera, por lo que los responsables del inmueble impidieron el desarrollo del encuentro.

Ante esta situación, el cuerpo arbitral dio por terminado el compromiso, mientras los jugadores visitantes se encontraban presentes en la cancha ya únicamente para posar para algunas fotografías que daban fe de su presencia en el campo.

Cabe mencionar que la Liga TDP hizo oficial a través de su plataforma digital la resolución del partido con marcador a favor de los chiapanecos por 1-9.

Con este resultado, Chifut llegó a 15 puntos y se acerca a los primeros lugares del grupo 2, con registro de 3 victorias, 3 empates y 2 caídas. Por su parte, Lobos sufrió un doloroso revés que le deja en 9 unidades en 11º lugar, con 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas.

Tras el largo viaje hasta tierras oaxaqueñas y no poder jugar, Chifut cuenta las horas y los minutos para su siguiente compromiso, que será el domingo 1 de noviembre, a las 15:00 horas, cuando reciba a Alebrijes de Oaxaca en el estadio Flor de Sospó, en actividad de la fecha 9.