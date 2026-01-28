Chifut suma un valioso punto en Pijijiapan

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) extendió a seis su racha de partidos en los que ha sumado, aunque esta vez obtuvo un agridulce empate frente a Pijijiapan FC como visitante, al igualar 1-1 en tiempo regular y ceder el punto extra en penales por marcador de 6-5.

El equipo dirigido por Daniel Mora no pierde desde el pasado 9 de noviembre en la primera vuelta de la temporada, cuando sorpresivamente cayó en casa ante Pavones ADMC (0-2) en el estadio Flor de Sospó. En adelante ganó contra Felinos 48 (5-2); superó de visitante a la Universidad Euroamericana (2-0); consiguió dos unidades en la cancha de la Universidad del Sureste (al empatar y ganar el extra de los penales (3-0), y cerró la primera vuelta con goleada de local sobre Antequera FC de Oaxaca (2-0).

Los tuxtlecos iniciaron el 2026 con el pie derecho al ganar como local frente uno de los clubes más fuertes del grupo 2, Dragones de Oaxaca, por 2-1, por lo que buscaban ante Pijijiapan mantener esta inercia sumando puntos.

Tuvo la ventaja

Chifut sorprendió desde el arranque al ponerse al frente apenas a los 6 minutos, gracias a un remate de Emiliano Velasco, para silenciar las tribunas de la Unidad Deportiva de Pijiajiapan.

Sin embargo, los Pijijis no tardaron en reaccionar al gol tempranero en contra, por lo que al minuto 17 se fueron al ataque con decisión, y Kevin Vázquez consiguió la igualada, estableciendo el 1-1 definitivo desde el primer tiempo.

El cerrado partido dio la posibilidad a ambos cuadros de quedarse con un mejor sabor de boca, ganando el punto extra en la tanda de penales, instancia en la que los locales mostraron mayor puntería y se impusieron por 6-5.

Continúa sumando

Con este resultado Chifut alcanzó las 32 unidades, que le permiten mantenerse en la parte alta del grupo 2, aunque con la presión constante de equipos como Dragones y Alebrijes de Oaxaca. En contraste, Pijijiapan FC suma 19 puntos, tras registrar su tercer empate de la campaña.

Para la próxima fecha 18, Chifut disputará el clásico chiapaneco de la TDP, ante el líder Lechuzas UPGCH, mientras que Pijijiapan visitará Tuxtla Gutiérrez para medirse con Pavones ADMC.