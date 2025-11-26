Chifut toma impulso con su sexta conquista

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) mantiene su ritmo competitivo al cierre de la primera vuelta de la Liga TDP, luego de sumar una importante victoria a costa del “sotanero”, Universidad Euroamericana, al que venció por 2-0 en acciones de la jornada 13. El partido se disputó ante la entusiasta afición presente en el estadio Flor de Sospó de esta capital.

Como era de esperarse, el cuadro capitalino buscó imponer condiciones ante un rival en teoría “a modo”, que cargaba con once descalabros, a cambio de un empate en su récord hasta antes de esta fecha.

Chifut manejó el encuentro desde el silbatazo inicial del árbitro Luis Enrique Menéndez Meléndez, aunque no pudo hacer patente su dominio, en buena medida por las atajadas del portero Daniel Toache Juárez.

Eso permitió a los oaxaqueños ganar confianza y cerca estuvieron de contribuir al marcador mediante una acción en la que la defensa falló, pero Rubén López no supo capitalizar esto.

Los de casa ya no esperaron a sufrir otro susto y, en una jugada a balón parado, Diego Sánchez apareció en el área para conectar de cabeza y poner el 1-0 al minuto 42, resultado con el cual se fueron al descanso.

Tardaron en sentenciar

Para la segunda mitad del partido, la Universidad Euroamericana salió revolucionada y con el objetivo de al menos rescatar el empate, poniendo sobre aviso a los chiapanecos con un disparo que pegó en el larguero.

Los tuxtlecos trataron de manejar lo mejor posible el balón para desarmar a su rival y finalmente lograron sentenciar el duelo al minuto 85, cuando Marcelo Ruiz le puso un balón con ventaja a Gael García, quien con un toque precisó puso el 2-0 definitivo.

Persigue a los líderes

Gracias a esta victoria Chifut llega a 23 unidades y se mantiene cerca de los punteros del grupo 2, alimentando el sueño de jugar su primera Liguilla en la división. Por su parte, la Universidad Euroamericana se mantiene en el fondo con apenas 2 puntos.