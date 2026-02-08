Chifut visita la Ciudad de los Vientos

Con el objetivo de mantenerse fuertes en casa, Huracanes de Arriaga reciben la peligrosa visita del Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), en duelo correspondiente a la jornada 19 de la Liga TDP. El partido tendrá lugar en la cancha de la Unidad Deportiva de Arriaga, a partir de la 1 de la tarde.

Visita

La oncena de la Cuidad de los Vientos, dirigida por el estratega Julio del Valle, tratará de reencontrarse con el triunfo cuando reciban a los capitalinos, quienes pisarán por primera vez en su historia esta región de la costa chiapaneca.

Para este difícil compromiso, los arriaguenses llegan después de un inesperado tropiezo de 3-0 contra Alebrijes en el vecino estado de Oaxaca, mientras que Chifut viene de un empate a un gol contra Lechuzas en Tuxtla Gutiérrez.

Las condiciones contrastan entre estas oncenas: Huracanes quiere mejorar su posición en la tabla, mientras que Chifut no quiere perder terreno y busca aferrarse a zona de Liguilla.

Posición

Chifut se ubica en sexto puesto con 33 unidades y un saldo de ocho victorias, seis empates y cuatro caídas. Por su parte, Huracanes cuenta con 20 puntos y se encuentra en decimotercera posición con marca negativa de 11 derrotas a cambio de seis triunfos y un empate.

Con la visita de Chifut, Huracanes de Arriaga tendrá la oportunidad de sacarse la espina de la primera vuelta, pues en esa ocasión terminaron por ceder los tres puntos al caer por marcador de 3-0 en el estadio Flor de sospó.