“Chino” Huerta agradece a su mamá por el apoyo

La Selección Mexicana de Jaime Lozano inició de forma oficial su camino a la próxima Copa del Mundo 2026. La escuadra mexicana sufrió y vino de atrás para lograr empatar (2-2) ante Australia.

Un compromiso que sirvió para ver el debut con el Tricolor de César Huerta, jugador de Pumas que colaboró con la segunda anotación mexicana con un potente disparo al 83’.

Dejando para su carrera un momento histórico que compartió tras el juego, en el que dio a conocer el destino de su camiseta con la que logró marcar su primer gol en el Tricolor.

Huerta, emocionado, compartió que se negó a darle la camiseta a un jugador australiano en la cancha, ya que esa camiseta llegaría a la casa de su mamá que siempre lo apoyó.

“A la casa de mi mamá, siempre es la que ha estado en buenas y malas, yo creo que a ella le debo mucho el yo estar acá; cosas de mi infancia que pasamos juntos. Estoy muy agradecido, tengo que entregársela. Como todas mis camisas de debut son para ella, este [caso] no es la excepción”, compartió.

Huerta agregó que cumplió un sueño, además de que siempre estaría agradecido [con su mamá] por no dejarlo y guiarlo en sus metas.

“Yo creo que sin ella no hubiera estado yo cumpliendo mi sueño. A veces no teníamos ni para los camiones y ella se esforzaba, iba embarazada, asoleándose… Tengo que agradecerle todo el apoyo que me brindó siempre”.