“Chispa” Rodríguez con histórica victoria

“Estoy inmensamente feliz por cómo se dio esta temporada y por haber conseguido finalmente el campeonato 2026”, expresó Gerardo “Chispa” Rodríguez, luego de cerrar con una victoria su participación en Challenge Series, durante la gran final celebrada en la Ciudad de México.

El piloto del equipo Alessandro’s Racing reconoció que el camino hacia el título estuvo marcado por dificultades, tanto en la carrera definitiva como a lo largo del campeonato.

“Fue una carrera muy complicada, llena de contactos y situaciones difíciles, pero logramos mantener la concentración y salir adelante cada vez que las cosas se ponían cuesta arriba”, señaló.

Rodríguez destacó especialmente la respuesta de su equipo ante los problemas técnicos y contratiempos que enfrentaron durante el año. “Hubo momentos en los que parecía que todo se complicaba, pero el equipo nunca bajó los brazos. Hoy todo ese esfuerzo valió la pena”, afirmó.

En lo deportivo, la última fecha de Challenge Series se caracterizó por los constantes contactos entre pilotos, que modificaron las posiciones y mantuvieron abierta la disputa por el campeonato hasta la última vuelta.

En ese escenario, Rodríguez consiguió imponerse para llevarse la bandera a cuadros y asegurar el título de la temporada 2026.

Emiliano Richards, de la escudería Trobbu, terminó en 2º lugar y reconoció que llegó a sentirse cerca del campeonato antes de enfrentar situaciones que afectaron sus posibilidades.

Por su parte, Jorge de la Parra, representante de Restonic, completó el podio en la tercera posición.