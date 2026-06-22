Chispa Rodríguez rescata valiosos puntos

La quinta fecha de la Challenge Series representó un duro reto para Gerardo “Chispa” Rodríguez, piloto del auto 48 del equipo Alessandro’s Racing, quien logró cerrar en la séptima posición durante la competencia disputada en el Óvalo Aguascalientes México.

Aunque el resultado no reflejó por completo el potencial de Rodríguez al volante, le permitió sumar unidades importantes y mantenerse en el 7º lugar de la tabla general del campeonato.

A bordo del auto 48, el capitalino comenzó la actividad con buen ritmo y consiguió colocarse en la cuarta posición de la parrilla de salida, lo que le abrió incluso la posibilidad de pelear por un lugar en el podio.

Durante el primer stage se mantuvo entre los líderes, compitiendo de manera firme por la punta y siendo uno de los protagonistas del grupo delantero. Sin embargo, la historia cambió en la segunda parte de la carrera, cuando tuvo que ingresar a pits para realizar ajustes que no estaban contemplados dentro de la estrategia inicial.

Esa parada terminó siendo determinante, pues al regresar a la pista cargaba con un déficit de dos vueltas. A pesar de ello, el representante de Alessandro’s Racing mantuvo buen paso y logró avanzar hasta la séptima posición, minimizando los daños.

Al finalizar, Gerardo reconoció que el equipo tuvo que trabajar contra las circunstancias, pero valoró la recuperación conseguida para mantenerse dentro del top 10 del campeonato.

Ahora, enfocará su preparación en el siguiente compromiso de la temporada, programado para los días 26 y 27 de junio en Querétaro.