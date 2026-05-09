Chivas buscará un milagro; recibe a Tigres

Tigres está imparable. No solo ha logrado su pase a la final de la Concacaf, ahora buscará concluir lo que ya comenzó y ganarle a Chivas en el partido de vuelta de la semifinal del Clausura 2026.

Los Felinos consiguieron sacar el partido en casa con una amplia ventaja luego de superar 3-1 al Rebaño Sagrado con goles de Angulo (45’), Bruneta (51’) y Sánchez (54’) y ya tiene un pie dentro de la final.

No sobra decir que el dominio que los Universitarios han tenido sobre Chivas va más allá del actual torneo, sino que son los culpables de arrebatarles el treceavo título en el Clausura 2023, donde Guadalajara era el amplio favorito y jugaba en casa.

A partir de esa fecha, Tigres no ha perdido ningún encuentro y, por el contrario, le ha propinado un par de golizas a los tapatíos: 0-4 (Apertura 2023) y la sufrida en la jornada 14, donde los pupilos de Guido Pizarro se impusieron 4-1 (el único gran descalabro que tuvo Chivas en el torneo).

Y por si no fuera poca cosa, el Rebaño Sagrado se ha visto especialmente afectado y no contará con cinco de sus figuras (Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando González), quienes ya se han reportado con Javier Aguirre en la concentración de la Selección Nacional.

De nada le ha servido a Chivas haber terminado en la segunda posición de la tabla general, la realidad es que parece que Tigres ya les ha tomado la medida a los tapatíos, y nuevamente podrían dejar escapar la oportunidad de disputar la final del balompié mexicano.

El partido de la semifinal de vuelta se llevará a cabo este sábado 9 de mayo en punto de las 19:07 hora centro en el estadio Akron.