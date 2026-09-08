Chivas escala y América mantiene el liderato

La jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX dejó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación, aunque tuvo un calendario diferente al habitual debido a la participación de cuatro equipos mexicanos en la fase final de la Leagues Cup: América, Toluca, Monterrey y León.

Por esta situación, únicamente se disputaron cinco partidos correspondientes el fin de semana, mientras que cuatro duelos fueron reprogramados para fechas posteriores. A pesar de no tener actividad, América conservó el liderato general con 16 puntos, producto de cinco triunfos y un empate en seis encuentros.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Chivas, que consiguió una contundente victoria de 3-0 sobre Atlético de San Luis. El resultado permitió al conjunto rojiblanco llegar a 14 unidades y colocarse en el segundo puesto de la clasificación, solamente por detrás del América.

Rebaño Sagrado

El Rebaño comenzó a construir su triunfo desde los primeros minutos con un autogol del arquero Andrés Sánchez, en tanto que Ricardo Marín y Richard Ledezma completaron la goleada para el conjunto tapatío.

Pachuca también sumó tres puntos importantes al imponerse por 2-0 como visitante a los Bravos de Juárez. Salomón Rondón abrió el marcador y Alán Bautista sentenció el partido en tiempo agregado. Con este resultado, los Tuzos llegaron a ocho.

En otro de los compromisos destacados, Cruz Azul consiguió una victoria de último momento frente a Santos Laguna. José Paradela apareció al minuto 88 para anotar el único tanto del duelo y darle a la Máquina tres puntos que le permitieron alcanzar las 12 unidades y colocarse en la sexta posición.

Empates

La actividad también dejó dos empates. Tigres y Necaxa igualaron 1-1 en el estadio Universitario, en un choque en el que Owen González adelantó a los Rayos y Rodrigo Aguirre consiguió la igualdad para los felinos. Además, Atlas y Atlante repartieron puntos al concluir 1-1 en el estadio Jalisco.

Mientras tanto, Toluca, León, América y Monterrey no jugaron sus respectivos juegos de esta jornada debido a su participación en la fase final de la Leagues Cup. Los cuatro clubes mexicanos alcanzaron las semifinales del torneo internacional, en una edición histórica que tuvo únicamente representantes de la Liga MX entre los cuatro mejores.

Toluca terminó coronándose campeón de la Leagues Cup tras superar a Monterrey en la final, en tanto que América y León disputaron el encuentro por el tercer lugar. La situación provocó que sus compromisos de Liga MX fueran movidos a fechas posteriores.

La parte baja continúa encabezada por Juárez, que todavía no suma unidades después de siete partidos. Santos permanece en el último sector con apenas un punto, mientras que San Luis y Tigres tienen seis cada uno.

Con la recta inicial del torneo cada vez más avanzada, la pelea por los primeros ocho lugares comienza a tomar mayor importancia, pues los ocho mejores equipos de la fase regular avanzarán directamente a los cuartos de final.