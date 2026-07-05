Chivas manda en el Clásico de Leyendas

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se impusieron por categórico 2-0 sobre las Águilas del América en el Duelo de Leyendas disputado en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, ante poco más de 2 mil espectadores que se dieron cita para presenciar el encuentro con entrada gratuita.

El Rebaño Sagrado abrió el marcador apenas a los 2 minutos, con el espectacular cobro de tiro libre de Edwin “Aris” Hernández, que dejó parado al portero Alberto Becerra para el 1-0.

Los rojiblancos estuvieron cerca de anotar el segundo al minuto 6, en un trazo largo que bajó Omar Arellano, pero no logró definir ante el oportuno achique del guardameta. Las Águilas tuvieron su primera gran oportunidad a los 12 minutos en un remate que Salvador Cabañas estrelló en el larguero.

El drama también estuvo presente con la lesión de Óscar “Kevin” Rojas, a los 17 minutos, lo que propició que dejara su lugar a Jesús Mendoza, tras lo cual el duelo bajó de intensidad.

Parte complementaria

En el arranque del segundo tiempo, Michel Vázquez generó un par de ocasiones claras, la primera con un centro al área que nadie alcanzó a rematar y la otra mediante un tiro a segundo poste que milagrosamente salvó el portero Becerra.

Luego, las Águilas hicieron ajustes con la entrada de Salvador Cabañas y Matías Vuoso, tomando control del partido, aunque sin poder superar a la defensa rojiblanca liderada por Héctor Reynoso.

Cuando parecía que podría venir el empate, Chivas sentenció el encuentro en una acción en la que Omar Esparza entró al área, aparentemente fue derribado por un defensa en el área, pero aún en el suelo alcanzó a patear la pelota al fondo de las redes para elevar el grito de gol y poner el 2-0 definitivo.

Chivas ganó los dos

De esta manera Chivas se llevó la victoria en los dos partidos disputados en Chiapas, pues previamente ganó el Duelo de Leyendas en el estadio Olímpico de Tapachula, por goleada de 4-2, con doblete de Omar “Pina” Arellano, Aris Hernández y Néstor “Avión” Calderón, mientras que por el América descontaron Raúl “Alvin” Mendoza y Juan “Torito” Silva.