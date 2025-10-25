Chivas, por la victoria en el clásico

El torneo regular está por terminar y tanto Chivas como Atlas quieren afianzar un lugar en el “play-in” en encuentro de la jornada 15 de la Liga MX. Los de Guadalajara saldrán al campo del Akron el buscar de superar el tropiezo de media semana cuando cayeron por la mínima ante Querétaro y que rompió la buena racha de cuatro partidos ganados. El Rebaño, liderado por Gabriel Milito, se mantiene en la octava posición con 20 puntos en la tabla general y está obligado a no ceder en el terreno de juego si pretende avanzar a la Liguilla.

Duelo de altura

En tanto que Atlas por fin parece haber retomado el camino tras el regreso de Diego Cocca a la dirección y está obligado a ganar sus últimos duelos si quiere meterse al “play-in” como lo hizo en su visita ante León a quien le anotó dos goles.

El cuadro rojinegro parece llegar motivado a la fecha 15 y tratará de superar el empate 1-1 del clásico tapatío de la temporada pasada.

Las circunstancias de ambos equipos prometen un encuentro de altura, en Zapopan, este sábado 25 de octubre a las siete de la noche con siete minutos.