Chivas presentó a Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda es oficialmente nuevo refuerzo de Chivas. El jugador mexicano de 34 años, que tiene un pasado rojiblanco, fue presentado a través de redes sociales como el flamante delantero que acompañará a “La Hormiga” González y Ricardo Marín en el ataque del Rebaño.

El “Cuate” llega en el mejor momento de su carrera futbolística, marcando 39 goles y dado 12 asistencias en los 107 encuentros en los que vistió la camiseta de Cruz Azul, en donde también fue llamado a la selección mexicana por Javier Aguirre.

En 2018, Ángel Sepúlveda se puso por primera ocasión los colores rojiblancos, sin embargo, sus oportunidades fueron escasas, participando mayormente en el extinto torneo de Copa MX. Al final, el “Cuate” se fue de Chivas con diez partido jugados y solamente una anotación.

Al siguiente año dejó Verde valle para mudarse a Aguas Calientes y comenzar una etapa con los Rayos del Necaxa. Con solo cinco disputados, se pensó que el equipo le había “quedado grande”; sin embargo, este 2026 tendrá una oportunidad inmejorable para confirmar el momento que atraviesa, con el equipo de Gabriel Milito, que se ha distinguido por la intensidad que ejercen en todas y cada una de las zonas del campo.

“Yo sé que es la oportunidad que estuve trabajando todo este tiempo. Sabía que podía llegar algún día (a Chivas) y, bueno, después del esfuerzo, de nunca bajar los brazos, nos toca volver para hacer bien las cosas bien”, fueron las primeras declaraciones del “Ángel del Gol” para Chivas TV.

Contrato

Ángel Sepúlveda firmó un contrato por un año y medio, con opción a extender su vínculo seis meses más, en caso de que el rendimiento del delantero mexicano esté a la altura de las expectativas.

El “Cuate” Sepúlveda se sumará al plantel que comanda Gabriel Milito para comenzar a trabajar en la pretemporada de Chivas que inició desde este jueves. Cabe recordar que el delantero mexicano llegó a Guadalajara después de culminar su participación con Cruz Azul en el torneo intercontinental donde cayeron ante Flamengo, por lo cual, llega en ritmo de competencia.

De esta manera, el Rebaño suma a Brian Gutiérrez y al “Cuate” Sepúlveda como los refuerzos del equipo de cara al Clausura 2026, en donde debutarán ante los Tuzos de Pachuca en Guadalajara el próximo 10 de enero.