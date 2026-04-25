Chivas quiere ser el número uno; recibe a Xolos

Llegó el cierre del Clausura 2026 y las Chivas Rayadas del Guadalajara quieren quedarse con el número uno de la tabla general del campeonato.

Este sábado 25 de abril, el Rebaño Sagrado recibe en el Akron a los Xolos de Tijuana, a las 19:07 horas, duelo de la última jornada del certamen del balompié mexicano.

Guadalajara buscará la victoria para cerrar como el primer lugar del Clausura. Por el momento, el equipo de Milito suma 35 unidades; en caso de sacar los tres puntos ante el cuadro de fronterizo, asegura la posición 1.

Cabe recordar que uno de los objetivos de Chivas era cerrar lo mejor posible y quedar lo más alto, ya que tendrá bajas en la Liguilla por la concentración de la selección mexicana, se podría decir que Guadalajara perdería alrededor de 6 titulares.

Por su parte, Xolos aún pelea por colarse a la “fiesta grande” y entrar, ya sea en las posiciones 7 u 8, pero tendría que sacar la victoria en su visita a la Perla Tapatía y esperar algunas derrotas de equipos.

Los canes de la frontera suman 22 unidades y son novenos de la general. Arriba de ellos se encuentran Tigres (22) y Atlas (23).