Chivas recibe a Cruz Azul en semifinal de ida

Cruz Azul y Chivas, tercero y sexto de la tabla general respectivamente, medirán fuerzas en el encuentro de ida, que se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en el estadio Akron.

Borrón y cuenta nueva para ambas escuadras y ahora deberán demostrar, en dos partidos, cuál es mejor para avanzar a las semifinales del Apertura 2025.

Cruz Azul dejó ir el liderato general en la última jornada al perder por 2-3 con los Pumas de la UNAM y cayó hasta la tercera posición, tras sumar 35 puntos en 17 fechas. Las diez victorias, cinco empates y dos derrotas le valieron a la Máquina el pase directo a la Liguilla del balompié nacional.

El estilo de Nicolás Larcamón ha comenzado a rendir frutos en La Noria, pero el dirigente argentino no se confía y reconoce que serán duelos apretados por el buen nivel con el que cerró Chivas. Por su parte, el Rebaño Sagrado cerró el torneo como debía y amarró tres triunfos consecutivos que le permitieron avanzar a la Liguilla de manera directa como el último sembrado.

Con 29 unidades, tras nueve victorias, dos empates y seis caídas, los pupilos de Gabriel Milito esperan superar a Cruz Azul y quitarse la espina luego de haber perdido por 1-2 en la jornada 7 del torneo regular.

El Akron huele a revancha y Guadalajara sabe del peso que tiene el estadio de Zapopan en la Liguilla, por lo que buscarán sacar el resultado para llegar con tranquilidad al partido de vuelta, el cual se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre.

El encuentro de ida se celebrará este jueves 27 de noviembre en punto de las 20:07 hora (centro de México), en el estadio Akron.