Chivas registra uno de los peores inicios de torneo

Chivas se está quedando lejos de las expectativas que se habían generado antes del arranque del Apertura 2025. La llegada de Gabriel Milito, la calidad de los refuerzos que arribaron y la pretemporada que tuvieron —en donde se mantuvieron invictos—, pusieron objetivos altos para lo que se venía; sin embargo, fue eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup y se encuentra en el sótano de la tabla general de la Liga MX con tan solo tres puntos en cuatro juegos, cifras muy por debajo de lo esperado.

Por si fuera poco, el fin de semana pasado, con la caída del equipo ante Juárez en casa, se firmó el peor inicio en los últimos torneos (un partido ganado y tres derrotas), superando a Veljko Paunovic, Fernando Gago y al español Óscar García; este último ostentaba dicha marca, con cuatro puntos obtenidos, producto de un duelo ganado, uno empatado y dos perdidos.

De ahí, le seguía Fernando Gago con cinco puntos, gracias a un triunfo, dos empates y solo una derrota, mientras que el serbio Paunovic, a estas alturas del torneo, tenía dos triunfos, un empate y misma cantidad de caídas.

“Ahora tiene que aparecer lo mejor de cada uno. Necesitamos de la hombría que este club tiene e insistiremos por la victoria en el siguiente partido de mejor manera”, comentó Milito en la conferencia posterior al encuentro con Juárez.

Aunque parezca prematuro pensar que en las próximas fechas Chivas podría sentenciar sus aspiraciones en el Apertura 2025, el calendario, en el papel no parece darles “tregua”; primero, en su visita a Tijuana el fin de semana, después teniendo como rivales a Cruz Azul, América, Tigres y al vigente campeón, Toluca, todos, equipos que pelean en la parte alta de la tabla general.