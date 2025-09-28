Chivas se lleva el Partido de Leyendas

Chivas Rayadas del Guadalajara se impuso en el Partido de Leyendas, superando 2-1 a las Águilas del América, ante alrededor de 5 mil fanáticos reunidos en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

Al minuto 10 Matías Vuoso tuvo la primera clara de gol en un pase filtrado que lo puso frente al arco, pero terminó volando su remate.

Chivas respondió con el 1-0 de Michael Pérez, en una jugada colectiva que culminó con disparo raso y pegado al poste al minuto 14.

Ramón Morales estuvo cerca de marcar el segundo en una jugada de pinzas pero el balón pasó apenas a un costado de la portería, en la última de serio peligro del primer tiempo.

Homenaje y lluvia

Justo al finalizar el primer tiempo se hizo presente la lluvia, que obligó a los seguidores de las zonas de sol a refugiarse en los túneles del estadio.

Con este marco y la presencia de autoridades, los organizadores rindieron un homenaje para Luis Roberto Alves “Zague” y Luis Hernández, por las Águilas y a Joel “Tiburón” Sánchez, Ramón Morales y Adolfo Bautista.

Segundo tiempo

Apenas al minuto dos de la reanudación (37’) vino el empate 1-1 para el América, en una gran definición de Israel “Jagger” Martínez para poner la pelota en el ángulo.

Al 49’, el Rebaño Sagrado retomó la ventaja con anotación de Ramón Morales quien definió con tiro potente por abajo.

El juego tuvo numerosos cambios, destacando la inclusión de los chiapanecos, Edoardo Isella y Miguel Ángel Casanova, con la camiseta del Rebaño Sagrado.

La afición de las Águilas se quedó con la ilusión de alcanzar al menos el empate cuando Navia mandó la pelota al fondo pero el gol fue invalidado por fuera de lugar.

Vino el silbatazo final que sentenció el triunfo de las Chivas en el entretenido encuentro amistoso.