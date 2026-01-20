Chivas se mantiene y es líder

La jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin, dejando a Chivas como el único equipo con paso perfecto y en la cima de la clasificación general con nueve puntos.

El Rebaño extendió su racha triunfal al vencer por 2-1 a Querétaro en el estadio Akron, con goles de Armando González y Roberto Alvarado, consolidándose como el líder indiscutible bajo la dirección de Gabriel Milito.

Antes, el viernes pasado, Rayados de Monterrey sorprendió con una contundente goleada de 5-1 sobre Mazatlán en condición de visitante, resultado que los impulsó hasta los 6 puntos y dejó a los Cañoneros en el fondo de la tabla con 0 unidades tras tres derrotas consecutivas.

El sábado trajo más acción: Atlas se impuso por la mínima a Necaxa de visita; Cruz Azul sufrió para ganar ante Puebla; Tijuana empató en casa con Atlético San Luis, en tanto que Tigres y Toluca terminaron sin goles en el Volcán, lo que le quitó el paso perfecto al bicampeón choricero, que ahora suma 7 puntos como sublíder.

El domingo cerró con empates: Pumas igualó 1-1 con León, Santos y Juárez repartieron puntos con un 2-2 y Pachuca y América terminaron 0-0 en el estadio Hidalgo, dejando a las Águilas con solo 2 unidades en una zona baja complicada.