La fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin este domingo con la disputa de los últimos encuentros. Después de 17 fechas, quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el título y el orden de clasificación para los cuartos de final, en una Liguilla que promete emociones desde su primera serie.

Las Chivas se adueñaron del liderato al cerrar con 33 puntos, luego de imponerse por 1-0 al Cruz Azul en Guadalajara, resultado que les permitió superar a la Máquina en la lucha por el primer puesto. El Rebaño terminó como la mejor escuadra de la fase regular y tendrá la ventaja deportiva de cerrar en casa sus series, de acuerdo con su posición en la clasificación.

El podio quedó dominado por tres de los cuatro clubes considerados grandes del Futbol mexicano. Guadalajara encabezó la tabla, Cruz Azul finalizó en el segundo lugar y América ocupó la tercera posición, mientras que Pumas no logró meterse entre los ocho primeros y quedó fuera de la pelea por el campeonato.

Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca completaron la lista de clasificados a la “fiesta grande”, en una fase final que reunirá a equipos con aspiraciones de campeonato y que comenzará con los enfrentamientos de cuartos de final. La clasificación definió los cruces y el orden en el que los clubes buscarán avanzar rumbo a las semifinales.

En el otro extremo de la tabla, FC Juárez terminó como el último lugar del torneo con apenas 12 unidades, lejos de la zona de clasificación. Atlante, en su regreso a la máxima categoría, cerró en el penúltimo puesto con 14 puntos, misma cantidad que Necaxa, pero con una diferencia de goles que lo dejó en una posición más comprometida.

Con el calendario regular concluido, ya no hay margen de error. Los ocho clasificados comenzarán una nueva carrera por el trofeo del Apertura 2026, donde los resultados de la fase regular quedarán atrás y cada partido será decisivo para definir al próximo campeón del Futbol mexicano.