Chivas se queda sin “La Hormiga”

Armando González será nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Chivas y el club griego habrían llegado a un acuerdo final para el traspaso de “La Hormiga”, delantero mexicano de 23 años.

El Guadalajara y el conjunto griego acordaron una cifra cercana a los 12 millones de dólares, por el 80 por ciento de la carta de González; el otro 20 por ciento pertenecerá al Rebaño con miras a beneficiarse en una hipotética venta futura.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, “la cláusula de salida de Armando González es de 15 millones de dólares, aunque Chivas estuvo dispuesto a aceptar un monto menor”.

“La Hormiga” habría firmado por cinco temporadas con el Olympiacos y se convirtió en el primer mexicano en emigrar a Europa luego de la reciente Copa del Mundo 2026.

González disputó apenas 14 minutos en el Mundial 2026 y no anota gol desde el mes de abril; sin embargo, su anterior año futbolístico lo colocó en el radar de varios clubes europeos.

El futbolista del Guadalajara cumplirá el sueño de jugar en Europa y será otro de los mexicanos que pasarán por la liga griega. Otros nombres son Nery Castillo (Olympiacos), Alan Pulido (Olympiacos), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Rodolfo Pizarro (AEK Atenas), Jorge Sánchez (PAOK) y Antonio de Nigris (AEL).